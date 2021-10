Geschreven door Idse Geurts 19 okt 2021 om 11:10

Vanavond is het dan eindelijk zo ver: dé wedstrijd voor Ajax in de groepsfase van de Champions League. De Johan Cruijff ArenA is het strijdtoneel voor de topper tegen Borussia Dortmund. Zowel Ajax als Dortmund zijn door kenners bestempeld als favoriet voor de groepswinst van groep C. Nu beide clubs hun andere twee wedstrijden hebben gewonnen, moeten ze deze favorietenrol met elkaar gaan uitvechten. Wat in ieder geval zeker is, is dat het een ontzettende spannende wedstrijd lijkt te worden.

Toch denkt Sebastian Kolsberger, Dortmund-watcher voor Duits dagblad Bild, dat Borussia Dortmund als winnaar van het veld zal lopen. “Ik denk dat als Dortmund zijn normale spel speelt, het goede kans maakt om te winnen”, laat Kolsberger weten in gesprek met Voetbalprimeur. De verslaggever stelt dat dit vooral ligt aan de aanwezigheid van Erling Haaland: “Met Haaland voorin probeert Dortmund het spel sneller te maken en hem veelvuldig diep te sturen. Zonder hem is dat heel anders”.

Desalniettemin voorziet Kolsberger wel kansen voor Ajax. De defensie van Dortmund blijkt namelijk niet de sterkste. De Duitsers kregen in acht competitiewedstrijden al veertien treffers tegen. “Ajax zal druk moeten zetten op de zwakke defensie, dat is de sleutel om Dortmund te verslaan”, besluit Kolsberger. Voor Ajax zal dit geen probleem moeten zijn. De aanval van de Amsterdammers is juist het sterkste punt. Natuurlijk staat met Sébastien Haller de topscorer van de Champions League in de punt van de aanval, maar ook de rest van het elftal weet hoe ze een doelpunt moeten maken.