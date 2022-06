Geschreven door Idse Geurts 21 jun 2022 om 11:06

Sébastien Haller staat in de nadrukkelijke belangstelling van Borussia Dortmund. Vorige week brachten de Duitsers een bod van 33 miljoen euro uit op de spits. Ajax wil echter minimaal 38 miljoen euro zien. Toch denkt John van Loen, oud-spits van Ajax, dat het voor zowel Ajax als onverstandig is als de spits een transfer maakt. Dit meldt Van Loen tegenover De Telegraaf.

Volgens Van Loen vermoedt Haller dat hij niet de onbetwiste nummer één spits is bij Ajax. “Een andere reden om te vertrekken kan ik niet bedenken”, stelt de oud-Ajacied. “Voor het geld hoeft hij het in elk geval niet te doen. Bij zijn vorige clubs heeft hij genoeg verdiend. De uitdaging van een grotere competitie? Ik zou liever aan de lopende band scoren in de Eredivisie dan moeizaam in de Bundesliga. Heel simpel gezegd, hoef je alleen maar op de juiste plek te staan, want Ajax speelt altijd op de helft van zijn tegenstander”, beargumenteert Van Loen.

Ook denkt Van Loen dat Ajax er niet goed vanaf komt bij een mogelijke transfer. Hoewel Ajax veel geld verdient met een overgang, stelt Van Loen dat de club niet makkelijk een vervanger voor Haller zal vinden. “Toch zou ik Haller nooit verkopen. Geven andere spitsen Ajax ook de garantie dat ze er tussen de vijftien en twintig inschieten? En als dat zo is: wat kost zo’n spits? Dat in Amsterdam de twijfel over Sébastien blijft bestaan, snap ik niet zo goed. Geloof me, je scoort niet zo maar elf keer in de Champions League. Dan doe je echt wel iets goed”, besluit de oud-speler.