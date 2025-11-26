Ajax krijgt advies: "Je moet de vereniging minder macht geven"

Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Ajax is op zoek naar een nieuwe technisch directeur, en een naam die vaak valt, is die van Jordi Cruijff. Er zijn echter meerdere kandidaten, aldus Jop van Kempen, schrijver van Het Ajax-DNA, in Studio Voetbal. Ook geeft de journalist van Het Parool zijn kijk op de reputatie van algemeen directeur Menno Geelen.

Presentator Sjoerd van Ramshorst merkt op dat de bestuurder van Ajax zelden het mikpunt van kritiek is. "Wij hebben met veel mensen gesproken voor het boek en veel mensen begonnen uit zichzelf over het feit dat het toch wel opvallend is dat hij vooral te zien is bij successen, maar niet zichtbaar is als het moeilijk is. In de afgelopen maanden met Heitinga hebben we hem ook niet gezien", vertelt Van Kempen. "Hij blinkt naar mijn idee niet uit in leiderschap."

Van Kempen wijst ook op een structureel probleem binnen Ajax: "Er zijn teveel bestuurslagen bij Ajax, omdat de macht teveel verdeeld is. Ajax heeft drie bestuurslagen en er is niemand echt de baas. Daar komt het in het kort op neer. Je hebt de amateurs van Ajax en je hebt de NV, de profs."

Van Kempen gaat nog even door. "In de structuur van Ajax heeft de amateurtak zijn grootaandeelhouder in de NV, waardoor belangrijke beslissingen, zoals de aanstelling van een TD, ook door de vereniging moeten worden goedgekeurd. Dat mondt eruit dat de directie, de RvC en de grootaandeelhouder bij de aandeelhoudersvereniging er een klap op moeten geven. In de kern komt het erop neer dat de NV en de vereniging uit elkaar moeten worden getrokken. Je zou de vereniging minder macht moeten geven."

Het laatste Ajax Nieuws Menno Geelen
