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Ajax krijgt advies over opvolger Godts: "Haal Noa Lang of Kluivert"

Joram
Noa Lang op de KNVB Campus in Zeist
Noa Lang op de KNVB Campus in Zeist Foto: © Pro Shots

De mogelijke transfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain houdt de Ajax-fans flink bezig. Nadat Fabrizio Romano vrijdagavond meldde dat de Franse topclub interesse heeft in de Belgische aanvaller, stroomden de reacties op sociale media binnen.

Een deel van de supporters houdt alvast rekening met een vertrek van Godts en denkt na over mogelijke opvolgers. Namen als Noa Lang en Shane Kluivert worden door fans genoemd als spelers die de vrijgekomen plek op de vleugel zouden kunnen invullen.

Op X wordt volop gediscussieerd over de situatie rond Godts. Bekijk hieronder een greep uit de reacties van Ajax-supporters.

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