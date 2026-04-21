Ajax krijgt alternatief voor Sano getipt: "Een huurmoordenaar"

Bjorn
Kodai Sano, Tjaronn Chery en Darko Nejasmic
Kodai Sano, Tjaronn Chery en Darko Nejasmic

Ajax wilde zich de afgelopen transferperiode graag versterken met Kodai Sano en had een flink bedrag over voor de Japanse middenvelder, maar NEC wilde de sterkhouder niet laten gaan. Volgens Mike Verweij zou Ajax er goed aan doen om een andere middenvelder bij NEC op te halen.

"Wat mij trouwens tijdens de bekerfinale heel erg opviel: ik denk dat Ajax de verkeerde middenvelder van NEC heeft geprobeerd te halen afgelopen winter", begint Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Sano wilde ze, maar ik zou altijd gaan voor Darko Nejasmic. Dat vind ik wel een hele goede speler."

Presentator Pim Sedee haakt in: "Valentijn zou zeggen: een huurmoordenaar", lacht hij. "Maar hij was in de bekerfinale trouwens ook niet goed", geeft Verweij toe.

Valentijn Driessen snapt de lofzang voor Nejasmic. "Hij heeft wel een heel goed seizoen. Het is geen Henderson. Niet de man die de balans bewaakt en alles. Sano heeft natuurlijk veel meer en de potentie ook", aldus Driessen, die ook een minpunt ziet aan de 27-jarige middenvelder. "Hij (Nejasmic red.) heeft ook de leeftijd: als je zo goed zou zijn geweest... Het gaat ook een tempo lager."

Gerelateerd:
Zadok Yohanna

'Ajax wil Nigeriaans toptalent (18) losweken bij Zweedse club'

0
Valentijn Driessen

Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Chris Woerts: "Ajax wil zich bij rechtszaak NAC Breda voegen"

Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"

De Cler: "We verloren met AZ de finale van Ajax, een rampweek"

KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend

Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"

Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"
