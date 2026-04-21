Ajax krijgt alternatief voor Sano getipt: "Een huurmoordenaar"
Ajax wilde zich de afgelopen transferperiode graag versterken met Kodai Sano en had een flink bedrag over voor de Japanse middenvelder, maar NEC wilde de sterkhouder niet laten gaan. Volgens Mike Verweij zou Ajax er goed aan doen om een andere middenvelder bij NEC op te halen.
"Wat mij trouwens tijdens de bekerfinale heel erg opviel: ik denk dat Ajax de verkeerde middenvelder van NEC heeft geprobeerd te halen afgelopen winter", begint Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Sano wilde ze, maar ik zou altijd gaan voor Darko Nejasmic. Dat vind ik wel een hele goede speler."
Presentator Pim Sedee haakt in: "Valentijn zou zeggen: een huurmoordenaar", lacht hij. "Maar hij was in de bekerfinale trouwens ook niet goed", geeft Verweij toe.
Valentijn Driessen snapt de lofzang voor Nejasmic. "Hij heeft wel een heel goed seizoen. Het is geen Henderson. Niet de man die de balans bewaakt en alles. Sano heeft natuurlijk veel meer en de potentie ook", aldus Driessen, die ook een minpunt ziet aan de 27-jarige middenvelder. "Hij (Nejasmic red.) heeft ook de leeftijd: als je zo goed zou zijn geweest... Het gaat ook een tempo lager."
