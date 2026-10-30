Ajax krijgt AZ op bezoek: BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
ADVERTORIAL - Ajax neemt het zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen AZ, de nummer vijf van de Eredivisie. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint om 21:00 uur en BetMGM pakt uit met een aantal mooie quoteringen!
De quotering op een overwinning van Ajax staat op 1.61, terwijl een gelijkspel nog veel meer geld kan opleveren (4.70). Ook qua doelpuntenmakers kun je flink gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Tolo Arokodare (1.95) of Marcos Leonardo (2.25).
Een doelpunt van Julian Brandt (2.55), Oscar Gloukh (2.70) of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (2.90) is overigens nog veel aantrekkelijker. Wil je liever nog wat meer risico nemen? Zet dan in op een treffer van Abdellah Ouazane (3.20), Jorthy Mokio (5.20), Youri Baas (7.00) of Owen Wijndal (7.50).
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Zet in op Ajax tegen AZ!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
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Ajax krijgt AZ op bezoek: BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
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