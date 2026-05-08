Ajax krijgt belangrijk drietal terug voor duel met FC Utrecht

Thomas
bron: Ajax
Oscar Garcia bij ESPN
Oscar Garcia bij ESPN

Ajax kan in de cruciale slotfase van het seizoen weer beschikken over meerdere belangrijke krachten. Richting het duel met FC Utrecht keren Davy Klaassen, Wout Weghorst en Owen Wijndal terug op het trainingsveld, waardoor trainer Oscar García meer opties krijgt voor de ontmoeting met de Domstedelingen.

"Klaassen heeft de laatste dagen meegetraind met de groep. Daarnaast zijn Owen Wijndal en Wout Weghorst hersteld", vertelt García tegen de clubkanalen. Weghorst ontbrak vorige week tegen PSV vanwege ziekte, terwijl Wijndal niet inzetbaar was door een blessure. 

Vooral de terugkeer van Klaassen is opvallend. De middenvelder speelde op 22 maart zijn laatste wedstrijd namens Ajax, uitgerekend in De Klassieker tegen Feyenoord, waarna hij kampte met knieproblemen. Of de ervaren middenvelder direct een grote rol kan spelen in de laatste twee competitieduels, blijft nog de vraag. García lijkt in ieder geval tevreden over hoe zijn ploeg zich vorige week presenteerde tegen PSV. 

"Natuurlijk zijn er altijd details die we willen verbeteren, maar over het algemeen zag ik een team dat samen heeft gestreden en tot het einde geloof hield. Die mentaliteit is belangrijk met het oog op de laatste wedstrijden."

De oefenmeester verwacht zondag geen eenvoudige middag in de Johan Cruijff ArenA. "FC Utrecht is een sterk team met duidelijke ideeën en veel intensiteit. Ze hebben tot dusver een goed seizoen en ze zijn lastig te bespelen vanwege hun goede organisatie. We verwachten een pittige wedstrijd, zeker in deze fase van het seizoen waarin elk punt cruciaal is voor iedere club", besluit García.

