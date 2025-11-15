Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax krijgt beurs-advies: "Dat is het allerlaatste wat je wilt"

Max
bron: Trouw
Shashi Baboeram Panday, Menno Geelen en Marijn Beuker
Shashi Baboeram Panday, Menno Geelen en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Jeroen Slop denkt niet dat Ajax serieus van de beurs afgaat. Vrijdag tijdens de aandeelhoudersvergadering werd besproken dat de club alle mogelijkheden onderzoekt om de club beter bestuurbaar te maken en daarmee staat ook de positie op de beurs ter discussie. 

Slop was twintig jaar financieel directeur bij Ajax en onderzocht in zijn tijd al meerdere keren of een beursexit goed voor de club was. "Telkens bleek dat we er niets mee opschoten omdat we enorm veel geld moesten uitkeren", legt hij uit in gesprek met Trouw

De beursgang in 1998 was juist een zegen voor de club, herinnert Slop. "Er waren in mijn tijd sponsoren die zeiden nooit ingestapt te zijn zonder beursnotering. Het is een kwaliteitskeurmerk, je moet je aan regels houden en dus beperkt het risico's voor sponsoren", vertelt hij. "Het zorgt voor transparantie."

Ook Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, raadt een beursexit af. "Het allerlaatste wat je nu wilt is van de beurs af. Misschien moet Ajax gebruikmaken van de toegang tot de beurs om juist meer geld op te halen", oppert hij. "Dan kan de club zorgen voor de nodige versterkingen om nog verder afglijden te voorkomen."

Gerelateerd:
Peter van der Veen

Van der Veen genoot bij Ajax: "Als voetballer was hij al ver"

0
Virgil van Dijk

Van Dijk wil in ArenA knallen: "Moeten het afmaken in Amsterdam"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd