Ajax krijgt beurs-advies: "Dat is het allerlaatste wat je wilt"

Jeroen Slop denkt niet dat Ajax serieus van de beurs afgaat. Vrijdag tijdens de aandeelhoudersvergadering werd besproken dat de club alle mogelijkheden onderzoekt om de club beter bestuurbaar te maken en daarmee staat ook de positie op de beurs ter discussie.

Slop was twintig jaar financieel directeur bij Ajax en onderzocht in zijn tijd al meerdere keren of een beursexit goed voor de club was. "Telkens bleek dat we er niets mee opschoten omdat we enorm veel geld moesten uitkeren", legt hij uit in gesprek met Trouw.

De beursgang in 1998 was juist een zegen voor de club, herinnert Slop. "Er waren in mijn tijd sponsoren die zeiden nooit ingestapt te zijn zonder beursnotering. Het is een kwaliteitskeurmerk, je moet je aan regels houden en dus beperkt het risico's voor sponsoren", vertelt hij. "Het zorgt voor transparantie."

Ook Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, raadt een beursexit af. "Het allerlaatste wat je nu wilt is van de beurs af. Misschien moet Ajax gebruikmaken van de toegang tot de beurs om juist meer geld op te halen", oppert hij. "Dan kan de club zorgen voor de nodige versterkingen om nog verder afglijden te voorkomen."