Ajax krijgt bijval: "Ajax valt in dit stadium niks te verwijten"
Frank van Mosselveld neemt Ajax niks kwalijk in de zaak over de geweerde uitsupporters van FC Groningen in Volendam. Dinsdag werd bekend dat de Trots van het Noorden wél uitfans mee mag nemen naar de play-off-wedstrijd.
Ajax speelt de play-off-wedstrijd van donderdag tegen FC Groningen niet in eigen stadion, maar in Volendam. Maandag werd bekend dat de lokale autoriteiten geen uitsupporters zouden toelaten en dat zorgde voor een hoop commotie. Die beslissing werd een dag later teruggedraaid.
Van Mosselveld had de afgelopen tijd veel contact met Ajax-directeur Menno Geelen. "Ajax valt in dit stadium niks te verwijten, want ze hebben wel gevraagd naar een stadion voor uitsupporters", vertelt hij in de Bestuurskamer-podcast. "Dat hebben ze ingediend bij de KNVB. Dan mag Ajax er vanuit gaan dat dat geregeld wordt."
Ook NEC-directeur Wilco van Schaik vindt niet dat de schuld bij Ajax ligt. "Ik denk dat Ajax er wel alles aan gedaan heeft. In dit valt ze niks te verwijten", stelt hij. "De burgemeester van Edam-Volendam bepaalt dit. Het is van de zotte dat Volendam er een zootje van maakt en FC Groningen, Willem II en straks FC Utrecht of SC Heerenveen de dupe worden."
