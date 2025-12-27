'Ajax krijgt bizarre transfersom toptalent Kees Smit te horen'

Ajax heeft zich nadrukkelijk gemeld voor AZ-talent Kees Smit. Dat meldt journalist Mounir Boualin van SoccerNews . De negentienjarige middenvelder staat te boek als een van de grootste talenten uit de AZ-opleiding. In Amsterdam zou men "serieus geïnteresseerd" zijn en bereid zijn diep in de buidel te tasten, maar de club is naar verluidt geschrokken van de hoge vraagprijs die AZ hanteert.

Smit liet zich het afgelopen seizoen al zien op het hoogste niveau. In de Eredivisie kwam hij tot achttien optredens, terwijl hij in de Keuken Kampioen Divisie grote indruk maakte met acht doelpunten en vijf assists in dertien wedstrijden. Momenteel is de creatieve middenvelder een van de uitblinkers op het EK Onder-19, waar hij namens Oranje in alle drie de groepsduels wist te scoren.

Een vertrek in de komende winterse transferperiode is voor AZ onbespreekbaar. Pas in de zomer wil de Alkmaarse club eventueel meewerken aan een transfer, en dan alleen tegen de absolute hoofdprijs. Naar verluidt is AZ pas bereid te praten bij een bod van zestig miljoen euro. De vraag is of dat bedrag clubs afschrikt die al op het vinkentouw zitten, waaronder Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Newcastle United en Borussia Dortmund.

Smit zelf staat wel open voor een volgende stap in zijn carrière. In een recent interview met De Telegraaf liet hij weten binnen afzienbare tijd te willen vertrekken en AZ uiterlijk in 2027 een recordbedrag te willen opleveren.

"Ik denk een halfjaar, of anderhalf jaar", antwoordde Smit op de vraag hoe lang hij nog voor AZ speelt. "Daarna hoop ik wel een mooie stap gemaakt te hebben." Over zijn mogelijke transfersom zei hij: "Rond de dertig miljoen euro? Dan word ik de hoogste uitgaande transfer van AZ. Dat is mijn streven."