Ferry de Haan haalt uit naar Ajax: "Dat is bovendien gekkenwerk"
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax krijgt bod op Mislintat-aankoop: onderhandelingen gaande'

Cherine
Gaston Ávila belt vanaf de reservebank
Gaston Ávila belt vanaf de reservebank Foto: © Pro Shots

São Paulo heeft een bod uitgebracht op Ajax-verdediger Gaston Ávila, meldt journalist Alexsander Vieira op X. De Braziliaanse club wil de 24-jarige speler huren met een optie tot koop van 3,5 miljoen euro.

De entourage van Ávila staat positief tegenover de deal. Dit kalenderjaar speelde hij op huurbasis bij Fortaleza, waar hij 34 officiële wedstrijden afwerkte. São Paulo wil hem huren tot december 2026, met de mogelijkheid tot definitieve overname.

Ajax zou volgens berichten hebben aangegeven dat Ávila bij terugkeer in januari geen nieuwe kans hoeft te rekenen. Alle partijen hebben vertrouwen in een goede uitkomst, al is er nog geen akkoord bereikt.

Ávila werd in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Royal Antwerp. In Amsterdam maakte hij weinig indruk en raakte hij begin 2024 geblesseerd aan zijn kruisband. Bij Fortaleza kon hij weer ritme opdoen, maar dat levert geen nieuwe kans in Amsterdam op.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Gaston Ávila
