Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Ajax krijgt bod uit Frankrijk op Brian Brobbey: details bekend'

Voetbal
Cherine Benjmil
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © Pro Shots

Brobbey staat nog niet op weg naar Stade Rennes. Het eerste bod van de Franse club, vermoedelijk onder de 20 miljoen euro, is door Ajax afgewezen, meldt L’Équipe.

Volgens de Franse krant verlopen de gesprekken inmiddels positiever, en Ajax hoopt op een akkoord zodat Brobbey kan vertrekken. Een verkoop zou de club ook financiële ruimte geven voor nieuwe versterkingen.

Rennes heeft echter nog andere opties voor de spitspositie. Conrad Harder (Sporting CP) en Estéban Lepaul (Angers) staan hoog op hun verlanglijst, en met beide spelers is al een persoonlijk akkoord bereikt.

De onderhandelingen met Angers over Lepaul lopen nog moeizaam; Rennes bood eerder 10 miljoen, terwijl Angers 25 miljoen verlangt. Brobbey zelf lijkt open te staan voor een vertrek, maar is momenteel nog herstellende van een blessure en speelde nog geen minuten in de eerste twee competitiewedstrijden.

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
