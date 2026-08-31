'Ajax krijgt centrale verdediger van Bayern München aangeboden'

Ito maakte twee jaar geleden voor ruim twintig miljoen euro de overstap van Stuttgart naar Bayern München, maar kon bij de Duitse recordkampioen nooit basisspeler worden. De Japanse verdediger mag deze zomer weer vertrekken.

Volgens Absolut Fußball is Ito nu aangeboden bij Ajax. Het is niet bekend of de club uit Amsterdam ook daadwerkelijk werk gaat maken van de komst van de international. Ito is een linkspotige centrale verdediger en op die positie heeft Ajax op dit moment al genoeg keuze.