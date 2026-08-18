'Ajax krijgt concurrentie: gesprekken over Noa Lang geopend'

Napoli en Galatasaray onderhandelen opnieuw over Noa Lang. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports dinsdag .

Lang werd de voorbije veelal in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers zouden de vleugelaanvaller zien als perfecte opvolger van Mika Godts, die afgelopen weekend voor ruim vijftig miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok.

De Oranje-international staat nu dus ook serieus op de radar bij Galatasaray. De Turkse club huurde Lang het afgelopen halfjaar al van Napoli en hopen de vleugelaanvaller nu definitief naar Turkije te kunnen halen.