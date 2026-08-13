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Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax krijgt concurrentie in strijd om Lang; Napoli wil verkopen'

Sara
bron: Gianluca Di Marzio
Noa Lang
Noa Lang Foto: © MTB-Photo

Met het beoogde vertrek van Mika Godts is Ajax aan het oriënteren op een nieuwe linksbuiten. De naam van Noa Lang is al genoemd. Atalanta blijkt nu ook interesse te hebben in de oud-speler van Ajax. 

"Atalanta BC wil Noa Lang: Napoli staat momenteel niet open voor verhuur", meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio. De Italianen hopen de 27-jarige Oranje-international te huren van Napoli, maar de club gaat daar vooralsnog niet mee akkoord. 

Ajax ziet in Lang een goede opvolger voor Godts, al kan Ajax pas gas geven voor de buitenspeler als de transfer van de Belg naar Paris Saint-Germain definitief is. Een vertrek bij Napoli lijkt echter zeker voor Lang. 

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