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'Ajax krijgt concurrentie in strijd om linksback van FC Barcelona'

Amber
bron: AS
Jofre Torrents
Jofre Torrents Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt niet de enige club te zijn die belangstelling heeft voor Jofre Torrents. Volgens het Spaanse AS heeft ook Racing Santander zich gemeld voor de negentienjarige linksback van FC Barcelona, die deze zomer mogelijk op huurbasis mag vertrekken.

De interesse van Ajax in Torrents kwam eerder al naar buiten via Mundo Deportivo. De Amsterdamse club ziet de verdediger als een interessante versterking voor de selectie en wil hem tijdelijk overnemen van de Spaanse kampioen. Hoewel Torrents afgelopen seizoen drie keer in actie kwam in La Liga en regelmatig meetrainde met het eerste elftal, staat Barcelona open voor een verhuur om hem meer speeltijd te laten opdoen.

Ajax is deze zomer actief op zoek naar nieuwe defensieve versterkingen. Na het vertrek van Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu wil technisch directeur Jordi Cruijff de achterhoede opnieuw vormgeven. Met de komst van Caio Henrique is al een eerste stap gezet, maar de club lijkt zich nog altijd op extra opties te richten.

Mocht Ajax serieus werk maken van de komst van Torrents, dan zal het wel een concurrent moeten afschudden. Racing Santander heeft de linksback eveneens op het oog als opvolger van Mario García, die de club deze zomer heeft verlaten. Daarmee dreigt een strijd te ontstaan om de handtekening van het talentvolle Barça-verdediger.

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