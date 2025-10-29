Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

Ismaël Baouf is hot . De speler van SC Cambuur maakte indruk op het WK Onder 20, waar hij wereldkampioen werd Marokko. De verdediger staat volgens Soccernews in de belangstelling van Feyenoord, PSV en Ajax. Zij zijn echter niet de enigen met een oogje op Baouf.

"Ismaël Baouf, de man van SC Cambuur de afgelopen weken, de wereldkampioen, staat in de belangstelling van serieuze topclubs uit meerdere landen. Spanje, Frankrijk, Engeland en Nederland", onthult Andor Faber in de Sportcast van Omrop Fryslân. "Die topclubs hebben zich al gemeld bij zijn management. Nog niet bij Cambuur. Lars Lambooij, de technisch manager, heeft nog niks gehoord."

Faber vervolgt: "Maar dat schijnt gebruikelijk te zijn dat het eerst via de manager gaat van de speler en dan naar de club. De kans wordt telkens groter dat hij in de winterstop al vertrekt. Helemaal nu hij ook is opgeroepen in de voorselectie van Marokko", denkt de SC Cambuur-watcher.