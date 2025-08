'Ajax krijgt concurrentie: Itakura-transfer mogelijk gekaapt'

Ajax wil Itakura graag inlijven, omdat Jorrel Hato voor een miljoenenbedrag op weg is naar Chelsea. Feyenoord raakte David Hancko kwijt en heeft daarnaast het probleem dat Thomas Beelen en Gernot Trauner met blessures aan de kant staan. Daarom moet er ook in de havenstad nog een mandekker bij. De keuze is nu op de verdediger van Borussia Mönchengladbach gevallen, meldt Feyenoord Transfermarkt.

Van de Japanner is bekend dat hij zich wil laten zien in de Champions League, waardoor Ajax wellicht een voorsprong heeft. De ploeg uit de hoofdstad speelt sowieso in het miljoenenbal, terwijl de Rotterdammers nog voorrondes moeten spelen. Itakura moet ongeveer tien miljoen euro opleveren voor zijn huidige werkgever.