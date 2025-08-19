Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Ajax krijgt concurrentie: transfertarget voert gesprek in Italië'

Voetbal
Cherine Benjmil
Nemanja Matic
Nemanja Matic Foto: © Pro Shots

Nemanja Matic is in Italië gespot, waar hij gesprekken voerde met vertegenwoordigers van Sassuolo. De 37-jarige Servische controleur is sinds kort clubloos en werd eerder nog in verband gebracht met Ajax, meldt Sky Sport Italia.

Ajax zoekt dringend naar een nieuwe nummer 6. Edson Álvarez gold als de droomkandidaat, maar lijkt op weg naar Fenerbahçe. Mocht die transfer niet doorgaan, staat Matic als mogelijke optie op het lijstje van de Amsterdammers, zo meldde VI.

In Italië sprak Matic samen met zijn zaakwaarnemer urenlang met trainer Fabio Grosso en CEO Giovanni Carnevali van Sassuolo. Hoewel er nog geen akkoord is bereikt, meldt Sky Sport dat het gesprek ‘positief’ verliep.

Matic is transfervrij nadat zijn contract bij Olympique Lyon onlangs werd ontbonden. Eerder speelde hij voor topclubs als Chelsea en Manchester United, en in het seizoen 2022/23 kwam hij al uit in Italië bij AS Roma.

