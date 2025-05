'Ajax krijgt concurrentie uit België voor Braziliaanse spits'

Ajax en Feyenoord krijgen serieuze concurrentie voor Romulo Cardoso. Volgens het Turkse Fanatik zijn er meer clubs geïnteresseerd in de spits van Göztepe.

Ook Galatasaray en Anderlecht hebben de 23-jarige Braziliaan op de korrel. De Belgische club zou zelfs al een bod van twaalf miljoen euro gedaan hebben. De Turkse kampioen deed nog geen bod op de doelpuntenmaker, maar zou onlangs wel al om tafel gezeten hebben met Göztepe en bereid zijn tien miljoen euro neer te leggen.

Göztepe wil Romulo, die in de winter voor 2,5 miljoen euro werd overgenomen uit Brazilië, liever niet kwijt. Romulo zelf zou graag naar de Champions League willen. Dit seizoen was hij in 33 wedstrijden 17 keer trefzeker.