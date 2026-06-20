'Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om spits'
Ajax is niet de enige club die Michael Noonan graag wil inlijven. De Amsterdammers leken dichtbij het aantrekken van het Ierse fenomeen, maar daar steekt Nottingham Forest een stokje voor. De ploeg uit de Premier League zou volgens Nottingham Post net als Ajax interesse hebben in de zeventienjarige spits.
Naast Ajax en Nottingham Forest worden zelfs de namen van Chelsea en Manchester City genoemd. Ierse media meldden eerder dat de Amsterdammers al dicht bij de komst van Noonan waren, maar de tussenkomst van Nottingham kan de zaken doen veranderen.
De nog maar 17-jarige Noonan heeft al 64 wedstrijden voor het eerste elftal van Shamrock Rovers gespeeld. Noonan ligt nog maar tot eind dit kalenderjaar vast bij de regerend kampioen van Ierland.
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