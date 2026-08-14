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'Ajax krijgt concurrentie van Europese topclub in strijd om Lang'

Rik Engelbertink
bron: Alfredo Pedulla
Noa Lang in het shirt van Galatasaray
Noa Lang in het shirt van Galatasaray Foto: © BSR Agency

Noa Lang kan op meer aandacht rekenen dan die van Ajax. Galatasaray zou na de afgelopen huurperiode nu langer door willen met de dribbelaar.

Lang lijkt te mogen vetrekken bij Napoli. Meerdere clubs hebben interesse. Zo meldde Atalanta zich voor een huurdeal, maar wil Napoli liever praten over een permanente transfer. Ajax lijkt pas in actie te gaan komen in het geval Mika Godts daadwerkelijk naar Paris Saint-Germain vertrekt.

Journalist Alfredo Pedullà meldt donderdagochtend echter dat Galatasaray Lang nu definitief over zou willen nemen. Voor een huurdeal werd er al grof geld betaald. Ondanks dat gegeven lijkt een permanente overstap 'niet makkelijk'. In Napels heeft hij nog een contract tot medio 2030.

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