'Ajax krijgt concurrentie van Feyenoord en PSV voor doelman'

Ook Feyenoord en PSV zijn geïnteresseerd in Ajax-target Robin Roefs. Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdagmiddag.

Ajax heeft een nieuwe doelman nodig en is in die zoektocht uitgekomen bij de 22-jarige goalie van NEC. De Amsterdammers zijn echter niet de enige geïnteresseerde club in de international van Jong Oranje. Het AD weet dat Roefs bij nog vijf clubs, waaronder bij Feyenoord en PSV, op de radar staat voor deze zomer.

Roefs kan terugblikken op een goed seizoen in Nijmegen. De doelman, die nog tot medio 2028 vastligt bij NEC, hield in 32 Eredivisiewedstrijden tien keer de nul. Binnenkort gaat hij met Jong Oranje naar het EK in Slowakije.