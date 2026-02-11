Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax krijgt concurrentie van Feyenoord in strijd om toptalent'

Amber
bron: Ekrem Konur
Pedro Ferreira
Pedro Ferreira Foto: © Pro Shots

In de strijd om de handtekening van Pedro Ferreira heeft zich nóg een Nederlandse topclub gemeld. Na eerdere interesse van Fenerbahçe en Ajax zou nu ook Feyenoord de verrichtingen van het Braziliaanse talent nauwgezet volgen. Dat meldt transferjournalist Ekrem Konur.

Vorige week bracht het Braziliaanse medium UOL Esporte al naar buiten dat zowel Fenerbahçe als Ajax nadrukkelijk gecharmeerd is van de achttienjarige middenvelder van São Paulo. Ferreira beleeft momenteel zijn doorbraak bij de Braziliaanse grootmacht, waar hij voornamelijk als nummer tien of vanaf de rechterflank opereert.

Volgens Konur heeft Feyenoord zich inmiddels in dat rijtje geïnteresseerde clubs geschaard. De Rotterdammers zouden de ontwikkeling van de aanvallend ingestelde middenvelder intensief monitoren. Ook Borussia Dortmund wordt genoemd als serieuze gegadigde.

Welke club op dit moment de beste papieren heeft, is onduidelijk. Wel staat vast dat Ferreira in Brazilië hoog aangeschreven staat. In eigen land geldt hij als één van de grote talenten van zijn generatie.

De jeugdinternational ligt nog tot 30 april 2029 vast bij São Paulo. Over een eventuele transfersom is niets bekend. Ferreira kwam tot dusver vier keer in actie voor het eerste elftal van Tricolor Paulista en was daarin goed voor één assist.

