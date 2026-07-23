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'Ajax krijgt concurrentie van twee clubs in strijd om Wolves-spits'

Joram
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Opnieuw wordt Ajax in verband gebracht met Tolu Arokodare. Nadat eerder Matteo Moretto de naam van de Nigeriaanse spits liet vallen, meldt nu ook transferjournalist Nicolò Schira dat de Amsterdamse club de situatie van de aanvaller nauwlettend volgt.

Volgens Schira is Ajax echter niet de enige gegadigde. Ook het Italiaanse Genoa en het Turkse Trabzonspor hebben hun oog laten vallen op de 25-jarige spits, waardoor meerdere clubs strijden om zijn komst.

Ondertussen is de toekomst van Arokodare bij Wolverhampton Wanderers allerminst zeker. Engelse media melden dat de verhoudingen tussen de Nigeriaan en de club onder druk staan. De spits zou daardoor momenteel niet meer meetrainen met de hoofdmacht. Maandag zou een training zelfs zijn geschrapt na een incident waarbij Arokodare betrokken was.

De aanvaller ligt bij Wolverhampton nog vast tot de zomer van 2029, terwijl de club bovendien beschikt over een optie om zijn contract met een extra seizoen te verlengen. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Arokodare momenteel een marktwaarde van twintig miljoen euro.

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