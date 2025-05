'Ajax krijgt concurrentie vanuit België in strijd om toptalent'

Ajax blijft geïnteresseerd in Gabriel Amato, de achttienjarige middenvelder van Cape Town City, zou volgens Zuid-Afrikaanse media ook de interesse van Club Brugge hebben gewekt, waardoor er nu twee Europese clubs in de race zijn voor het talent. Amato brak dit seizoen door bij de Zuid-Afrikaanse club en wist daar indruk te maken in de basiself.