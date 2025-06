'Ajax krijgt concurrentie voor Spaans talent van Newcastle United'

Ajax geldt als voornaamste kandidaat om Antonito Cordero komend seizoen te huren van Newcastle United, zo meldde AS eerder. Er zijn echter meer clubs geïnteresseerd in het talent.

De achttienjarige Spaanse linksbuiten maakte het afgelopen seizoen indruk bij Malaga en verdiende daarmee een transfer naar Newcastle United. The Athletic weet dat de Engelse club Cordero nog niet klaar acht voor een directe overstap naar de Premier League, dus moet hij de komende twee seizoenen ergens anders vlieguren gaan maken.

Clubs uit Spanje en België zouden wel geïnteresseerd zijn in de vleugelaanvaller, die afgelopen seizoen dertien doelpunten in 39 wedstrijden in La Liga 2 maakte. Ook Nederland wordt door het Engelse medium genoemd als mogelijke bestemming.