Ajax krijgt Deense scheidsrechter bij Europees duel tegen Thun FC
Ajax speelt donderdagavond om 18.45 uur de Conference League-wedstrijd tegen Thun FC. De Amsterdammers krijgen in eigen huis te maken met een Deense arbiter, die nog nooit eerder een Nederlandse club floot.
De UEFA heeft Mikkel Redder aangesteld om het duel in goede banen te leiden. De Deense arbiter viert die dag zijn 33ste verjaardag in de Johan Cruijff Arena.
Redder heeft nog niet eerder de leiding gehad over een wedstrijd van een Nederlandse club. Wel was hij vorig jaar scheidsrechter bij het EK-kwalificatieduel van Oranje Onder-17.
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