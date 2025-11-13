Ajax krijgt duidelijk advies: "Dat moet je toch meteen doen?"

AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias denken dat Ajax een poging gaat wagen bij Max Huiberts. De technisch directeur van AZ kondigde onlangs zijn aanstaand vertrek aan. 

Huiberts vertrekt na elf succesvolle seizoenen uit Alkmaar. Een opvallende timing, gezien niet lang geleden bekend werd dat Alex Kroes zijn functie als technisch directeur bij Ajax ter beschikking heeft gesteld. "Hij gaat zeker een belletje krijgen, kan ik me voorstellen", stelt Van Dongen in Voetbalpraat over Huiberts. "Dat moet je toch meteen doen als je Ajax bent?"

Arias vindt dat Ajax sowieso een poging moet wagen. "Als je Ajax bent moet je het meteen doen, maar als je Huiberts bent nooit of te nimmer", oordeelt ze. "Ik zou er wel ontzettend benieuwd naar zijn, wat hij daar voor elkaar zou boksen. Alleen daarvoor zou ik het al willen zien."

De Telegraaf meldde dat Huiberts absoluut niet de overstap naar Ajax gaat maken en dat denkt ook Bram van Polen. "Dat gaat niet gebeuren. Dat moet hij niet doen", raadt het clubicoon van PEC Zwolle hem aan. "Ik vond het mooi wat hij zei, dat hij meer tijd wil spenderen met zijn familie. Reken maar dat het een heftige baan is."

