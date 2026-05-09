Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"

Gerard van der Lem vindt dat er komende zomer een grote schoonmaak moet plaatsvinden bij Ajax. De voormalig Ajacied is niet onder de indruk van de huidige selectie.

Van der Lem is niet te spreken over de kwaliteit in Amsterdam en vindt dat er de afgelopen jaren geen goed transferbeleid is gevoerd. "Als je kijkt naar welke spelers er zijn gehaald voor hoeveel geld en dat daar ook nog contracten van vier of vijf jaar aan vast zitten...", begint hij in het NH Radio Sportcafé.

Ajax komt vermoedelijk niet gemakkelijk van iedereen af. "Dat kunnen ze ergens anders niet verdienen. Dan gaan spelers niet zeggen: ik ga jullie helpen met de wens om weg te gaan. Ze blijven gewoon zitten", verwacht Van der Lem.