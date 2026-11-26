Ajax krijgt duidelijk advies over Tolu: "Als ik Ajax was..."
Michel Ribeiro hoopt dat Ajax na dit seizoen werk maakt van een definitieve transfer van Tolu Arokodare. De voormalig techniektrainer van KRC Genk werkte in België intensief samen met de Nigeriaanse spits en is overtuigd van zijn kwaliteiten. Ribeiro ziet Arokodare in de toekomst zelfs bij een Europese topclub spelen.
Arokodare is in korte tijd uitgegroeid tot een publiekslieveling in Amsterdam. Ajax huurt de aanvaller van Wolverhampton Wanderers en heeft een optie bedongen om hem na dit seizoen definitief over te nemen. Met het lichten van die koopoptie zou naar verluidt een bedrag van ruim twintig miljoen euro gemoeid zijn.
Als het aan Ribeiro ligt, hoeft Ajax daar niet lang over na te denken. De Belg benadrukt dat spitsen met de kwaliteiten van Arokodare moeilijk te vinden zijn. "Als ik Ajax was, zou ik hem absoluut houden. Een goede doelpuntenmaker ga je heel moeilijk vinden. Hij is sterk, goed met zijn hoofd, goed aan de bal en hij maakt goals. Dat is het belangrijkste", vertelt Ribeiro in gesprek met VoetbalPrimeur.
Hoewel Ribeiro inmiddels werkzaam is in Turkije, onderhoudt hij nog altijd contact met zijn voormalig pupil. De techniektrainer volgt de verrichtingen van Arokodare en stuurt hem regelmatig een berichtje wanneer hij zich heeft onderscheiden. "Dan stuur ik hem weleens een berichtje om een grap te maken. Zo van: Kijk Tolu, ik heb met jou gewerkt en zie eens hoe goed die oefeningen eruit komen", lacht hij.
Ribeiro denkt bovendien dat Arokodare nog lang niet aan zijn plafond zit. De Belg ziet de Nigeriaan op termijn graag de overstap maken naar de Italiaanse competitie, waar zijn fysieke en voetballende kwaliteiten volgens hem goed tot hun recht zouden komen. "Ik zou hem graag eens bij Juventus of AC Milan zien. Met zijn profiel denk ik dat het Italiaanse voetbal heel interessant voor hem kan zijn. Maar waar hij ook naartoe gaat, hij zal altijd hard moeten blijven werken om de nummer één te worden."
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