Michel Ribeiro hoopt dat Ajax na dit seizoen werk maakt van een definitieve transfer van Tolu Arokodare. De voormalig techniektrainer van KRC Genk werkte in België intensief samen met de Nigeriaanse spits en is overtuigd van zijn kwaliteiten. Ribeiro ziet Arokodare in de toekomst zelfs bij een Europese topclub spelen.

Arokodare is in korte tijd uitgegroeid tot een publiekslieveling in Amsterdam. Ajax huurt de aanvaller van Wolverhampton Wanderers en heeft een optie bedongen om hem na dit seizoen definitief over te nemen. Met het lichten van die koopoptie zou naar verluidt een bedrag van ruim twintig miljoen euro gemoeid zijn.

Als het aan Ribeiro ligt, hoeft Ajax daar niet lang over na te denken. De Belg benadrukt dat spitsen met de kwaliteiten van Arokodare moeilijk te vinden zijn. "Als ik Ajax was, zou ik hem absoluut houden. Een goede doelpuntenmaker ga je heel moeilijk vinden. Hij is sterk, goed met zijn hoofd, goed aan de bal en hij maakt goals. Dat is het belangrijkste", vertelt Ribeiro in gesprek met VoetbalPrimeur.