Het laatste Ajax Nieuws
Ajax krijgt duidelijkheid en moet verdediger missen tegen Feyenoord
Fred Grim Foto: © BSR Agency
Ajax moet het zondagmiddag tegen Feyenoord doen zonder Youri Baas. De verdediger is geschorst voor de Klassieker.
Baas pakte afgelopen weekend na twee gele kaarten en rode kaart tegen Fortuna Sittard. De KNVB laat maandag weten dat de verdediger een schorsing van één wedstrijd krijgt. Dat betekent dat hij zondag de Klassieker mist.
Ajax en Feyenoord trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA.
Zet in op Ajax tegen Qarabag!
Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Perez: "Ze hebben Ajax van het kastje naar de muur gespeeld"
Ajax krijgt duidelijkheid en moet verdediger missen tegen Feyenoord
Maakt Grim seizoen af bij Ajax? "Dat vind ik geen slechte optie"
KNVB kiest na twee jaar voor andere arbiter bij Ajax - Feyenoord
Ajax helemaal klaar met misdragingen fans: "Genoeg is genoeg"
Wim Kieft vol lof: "Hij kan veel beter koppen dan Wout Weghorst"
VIDEO | 'Vent in Feyenoord-shirt wil klappen en gaat naar Ajax'
'Dick Schreuder gelinkt aan Ajax': "Hij zou een hele goede zijn"
Mike Verweij openbaart: "Die speler is bij Ajax aangeboden..."
Grim laat drie sterkhouders in Amsterdam voor Europese wedstrijd
Meer nieuws
'Ajax volgt Duits toptalent (18)': "Zullen deur voor hem openen"
Ajax krijgt oude bekende als scheidsrechter in duel met Qarabag
'Perez luidt noodklok': "Het is tijd hier iets mee te gaan doen"
Pierre van Hooijdonk ziet in: "Ajax werd gigantisch geholpen"
Schimmelpenninck haalt uit naar ex van oud-Ajacied: "Dwangarbeid"
Wim Kieft stoort zich mateloos bij Ajax: "Wat een slap gedoe!"
'Ajax wil Japanse grootheid snel halen': "Ik wil aan de slag"
Zien we deze oud-Ajacied op het WK terug? "Het lijkt mij niet"
De Boer kijkt naar Ajax: "Dan gaan ze naar PSV of Feyenoord"
Perez trekt conclusie: "Dat kan Ajax niet met deze kwaliteiten"
Ouder nieuws
Oud-Ajacied over transfer: "Stap in Nederland? Weet ik nog niet"
Ajax kritisch op Jong en Onder 19: "Steken de koppen bij elkaar"
Aad de Mos kritisch op Fortuna Sittard: "Dat was ongelofelijk"
Jong Ajax opnieuw onderuit: "Tot de 89e minuut ben je de held"
Ajax Vrouwen herpakt zich na recordnederlaag en boekt monsterzege
Rayane Bounida blij met kans bij Ajax 1: "Het is een droom"
Wijndal opgelucht na goal: "Toen lachten ze me een beetje uit"
'Ajax nadert akkoord over contractverlenging met groot talent'
Weghorst krijgt bijval na opvallend moment: "Hij heeft gelijk"
'Opvallend: John Heitinga gelinkt aan topbaan in Premier League'
Video’s
Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"
Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"
Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"
Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"
Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"
VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland
Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"
0 reacties