Maakt Grim seizoen af bij Ajax? "Dat vind ik geen slechte optie"
Ajax krijgt duidelijkheid en moet verdediger missen tegen Feyenoord

Max
bron: KNVB
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax moet het zondagmiddag tegen Feyenoord doen zonder Youri Baas. De verdediger is geschorst voor de Klassieker. 

Baas pakte afgelopen weekend na twee gele kaarten en rode kaart tegen Fortuna Sittard. De KNVB laat maandag weten dat de verdediger een schorsing van één wedstrijd krijgt. Dat betekent dat hij zondag de Klassieker mist.

Ajax en Feyenoord trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA. 

Youri Baas
