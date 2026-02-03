Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

Resink werd de voorbije weken gelinkt aan Ajax en Benfica, maar het gaat deze winter niet meer van een transfer komen. "Die blijft zeker", laat Van Mosselveld dinsdag weten aan FC Afkicken. "Er is geen officieel bod binnengekomen en er zijn ook geen bedragen over de tafel gegaan."

FC Groningen heeft Benfica laten weten dat de aanvoerder deze winter niet te koop was, dus besloot de Portugese club te strijd staken. "Benfica had deze window concrete interesse in onze aanvoerder, wij werden gebeld over de status. Daarin zijn wij heel duidelijk geweest. Wij willen hem niet verkopen", aldus Van Mosselveld. "Benfica heeft zich daarbij neergelegd."

Wat als er de laatste dag van de window nog een enorm bedrag uit Amsterdam geboden wordt? "Dat is natuurlijk hypothetisch. Al onze mogelijke opties zijn opgedroogd of vertrokken, dus wij kunnen helemaal niks meer. Elke speler is te koop voor bizarre bedragen, maar wij zitten midden in een seizoen en willen onze plaats behouden", laat de algemeen directeur weten. "Het belangrijkste is dat je op de laatste dag je aanvoerder niet wil verliezen."