Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

Max
bron: FC Afkicken

Stije Resink gaat deze winter niet weg bij FC Groningen. Frank van Mosselveld wil de middenvelder niet kwijt. 

Resink werd de voorbije weken gelinkt aan Ajax en Benfica, maar het gaat deze winter niet meer van een transfer komen. "Die blijft zeker", laat Van Mosselveld dinsdag weten aan FC Afkicken. "Er is geen officieel bod binnengekomen en er zijn ook geen bedragen over de tafel gegaan."

FC Groningen heeft Benfica laten weten dat de aanvoerder deze winter niet te koop was, dus besloot de Portugese club te strijd staken. "Benfica had deze window concrete interesse in onze aanvoerder, wij werden gebeld over de status. Daarin zijn wij heel duidelijk geweest. Wij willen hem niet verkopen", aldus Van Mosselveld. "Benfica heeft zich daarbij neergelegd."

Wat als er de laatste dag van de window nog een enorm bedrag uit Amsterdam geboden wordt? "Dat is natuurlijk hypothetisch. Al onze mogelijke opties zijn opgedroogd of vertrokken, dus wij kunnen helemaal niks meer. Elke speler is te koop voor bizarre bedragen, maar wij zitten midden in een seizoen en willen onze plaats behouden", laat de algemeen directeur weten. "Het belangrijkste is dat je op de laatste dag je aanvoerder niet wil verliezen."

Gerelateerd:
Kenneth Taylor bij Lazio

Van 't Schip over Taylor-transfer: "Misschien wat overhaast"

0
Kenneth Taylor juicht

VIDEO | Kenneth Taylor maakt eerste doelpunt voor Lazio Roma

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties