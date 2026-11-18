Ajax heeft van de UEFA een geldboete ontvangen naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk tijdens het Conference League-duel met FC Midtjylland. Ajax won met 1-6. Voor het duel maakten de uitfans sfeer, maar stond het stadion daardoor wel enkele minuten blauw.

Door het incident werd de aftrap van het duel uitgesteld. Ajax heeft hiervoor een geldboete van vijftienduizend euro gekregen. Daarbij is er een voorwaardelijke straf van één Europees duel zonder uitfans. De proeftijd hierop is twee jaar.

Het Conference League-duel met FC Midtjylland was voor Ajax de tweede winst in het toernooi. Atalanta werd ook al knap verslagen. De opener van het Conference League-seizoen werd met 2-1 verloren op bezoek bij Hajduk Split.