“Ajax nodigde hem uit voor een proeftraining op het moment dat het coronavirus dat toelaat. We hebben het geaccepteerd, dus Filip zal erheen gaan als de mogelijkheid er is. Dan kan Ajax kijken of ze hem vast willen leggen”, zo vertelt hij.

In Amsterdam raakte men gecharmeerd na het bekijken van beelden van de 16-jarige aanvaller. Pedersen lijkt zich er al bij te hebben neergelegd dat Bundgaard de club zal gaan verlaten. Sinds deze zomer is hij onderdeel van de A-selectie van de club. Tot nu toe kwam hij 8 keer in actie.