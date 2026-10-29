Ajax krijgt financieel klop van Belgische recordhouder Union SG

Union Saint-Gilloise heeft een record gevestigd in het Belgische voetbal. De Brusselse club sloot het seizoen 2025/26 af met een nettowinst van ruim 40 miljoen euro. Daarmee doet Union het financieel een stuk beter dan de Nederlandse topclubs Ajax, Feyenoord en PSV. Geen enkele Belgische voetbalclub behaalde ooit eerder zo'n hoge winst in één boekjaar.

Volgens Het Laatste Nieuws bedraagt de nettowinst 40,9 miljoen euro. Union zelf spreekt van ongeveer 42 miljoen euro. Het vorige Belgische record was in handen van KRC Genk, dat in het seizoen 2019/20 een winst van 29,17 miljoen euro boekte. De omzet van Union is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. In het seizoen 2024/25 noteerde de club nog 59 miljoen euro aan inkomsten, terwijl dat bedrag afgelopen seizoen opliep tot liefst 123 miljoen euro. Vooral de deelname aan de Champions League en enkele lucratieve transfers droegen bij aan de sterke financiële resultaten.

Het Champions League-avontuur leverde Union alleen al ongeveer 32 miljoen euro op. Ook de verkoop van spelers bracht veel geld in het laatje. Franjo Ivanovic vertrok voor 22,8 miljoen euro naar Benfica, terwijl Noah Sadiki voor 16,5 miljoen euro de overstap maakte naar Sunderland. De transfer van Mohamed Amoura naar VfL Wolfsburg leverde daarnaast nog eens 14,5 miljoen euro op. Tegenover de gestegen inkomsten stonden ook hogere uitgaven. Zo betaalde Union meer commissies aan spelersmakelaars en hogere premies. Bovendien moest de club voor de Europese thuiswedstrijden het Lotto Park van Anderlecht huren. Ondanks die extra kosten hield Union een historisch bedrag over. In het voorgaande seizoen bedroeg de nettowinst nog 4,2 miljoen euro. Met het nieuwe financiële resultaat heeft de club bovendien alle opgebouwde verliezen kunnen wegwerken. De recordwinst van Union Saint-Gilloise steekt ook af tegen de jaarcijfers van de Nederlandse topclubs. AZ boekte met 12,2 miljoen euro de hoogste nettowinst van de Nederlandse clubs, gevolgd door PSV met 6,6 miljoen euro en Ajax met 2 miljoen euro. Feyenoord sloot het afgelopen boekjaar juist af met een verlies van 12,6 miljoen euro. Daarmee ligt de nettowinst van Union ruim boven de resultaten van de Nederlandse clubs.