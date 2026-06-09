Ajax krijgt financiële domper en moet ruim twee miljoen betalen

Ajax heeft een financiële tegenvaller te verwerken gekregen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat Ajax alsnog een vergoeding moet betalen aan een scoutingsbureau dat hielp bij de transfers van Antony en Lisandro Martínez naar de Eredivisie-club, dat meldt Voetbal International .

Uit een dinsdag gepubliceerde uitspraak blijkt dat Ajax ruim twee miljoen euro kwijtraakt. De club uit Amsterdam ging in september 2016 een overeenkomst aan met scoutingsbureau Gerards International Consultancy (GIC) van scout Peter Gerards. Een freelance scout kon bij een transfer van een door hem gescoute voetballer aanspraak maken op een premie. Ajax moest dan wel nettowinst maken op de speler, die binnen vier jaar verkocht moest worden.

In september 2020 stopte de samenwerking en verleende het bureau aan Ajax finale kwijting, maar nadien werden Antony en Martínez voor zo'n 160 miljoen euro verkocht aan Manchester United. De Braziliaan en de Argentijn werden eerder door Gerards aangedragen bij Ajax.