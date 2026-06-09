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Ajax bestuur & beleid

Ajax krijgt financiële domper en moet ruim twee miljoen betalen

Bjorn
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een financiële tegenvaller te verwerken gekregen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat Ajax alsnog een vergoeding moet betalen aan een scoutingsbureau dat hielp bij de transfers van Antony en Lisandro Martínez naar de Eredivisie-club, dat meldt Voetbal International.

Uit een dinsdag gepubliceerde uitspraak blijkt dat Ajax ruim twee miljoen euro kwijtraakt. De club uit Amsterdam ging in september 2016 een overeenkomst aan met scoutingsbureau Gerards International Consultancy (GIC) van scout Peter Gerards. Een freelance scout kon bij een transfer van een door hem gescoute voetballer aanspraak maken op een premie. Ajax moest dan wel nettowinst maken op de speler, die binnen vier jaar verkocht moest worden.

In september 2020 stopte de samenwerking en verleende het bureau aan Ajax finale kwijting, maar nadien werden Antony en Martínez voor zo'n 160 miljoen euro verkocht aan Manchester United. De Braziliaan en de Argentijn werden eerder door Gerards aangedragen bij Ajax.

"Het scoutingbureau wilde daarop de premie innen, maar Ajax wees op de eerder genoemde finale kwijting", schrijft VI. "De rechtbank Amsterdam gaf Ajax daarin eerder gelijk, maar het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam werd gewonnen door het scoutingbureau. Het hof oordeelt dat de finale kwijting bedoeld is voor schulden tot aan het ondertekenmoment van de brief en toekomstig recht op een vergoeding dus niet in de weg kan zitten."

Ajax moet nu minimaal 2,08 miljoen euro betalen. "Dit bedrag valt hoger uit, aangezien het scoutingsbureau het recht heeft om handelsrente te rekenen over het bedrag, aangezien het om een schuld uit het verleden gaat. Daarnaast moet Ajax de proceskosten van ruim 26 duizend euro betalen", aldus VI. Ajax kan nog in cassatie gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. Daarover heeft de club nog geen beslissing genomen.

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