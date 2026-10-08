Ajax krijgt financiële meevaller na zware blessure van Dolberg
De zware blessure van Kasper Dolberg betekent niet alleen sportief slecht nieuws voor Ajax. De Amsterdammers moeten het waarschijnlijk de rest van het seizoen zonder hun spits stellen, maar kunnen dankzij een regeling van de FIFA wel een aanzienlijk deel van zijn salaris vergoed krijgen.
Ajax maakte woensdagavond bekend dat Dolberg een kruisbandblessure heeft opgelopen. De 29-jarige Deen raakte eind september geblesseerd tijdens een training met zijn nationale ploeg en werd dinsdag in Kopenhagen geopereerd.
Doordat Dolberg zijn blessure opliep tijdens een interlandperiode, kan Ajax aanspraak maken op het FIFA Club Protection Programme. Deze regeling bestaat sinds 2012 en is bedoeld om clubs financieel tegemoet te komen wanneer spelers tijdens verplichtingen voor hun nationale ploeg langdurig geblesseerd raken.
De vergoeding geldt wanneer een speler door een blessure tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is. Vanaf 28 dagen na het oplopen van de blessure kan een club een vergoeding ontvangen voor het basissalaris van de betreffende speler. Die loopt door totdat de voetballer de volledige groepstraining hervat of weer een wedstrijd speelt.
Daarbij gelden wel enkele beperkingen. Zo worden bonussen, portretrechten en medische kosten niet vergoed. Bovendien bedraagt de maximale vergoeding 20.548 euro per dag, wat neerkomt op ongeveer 7,5 miljoen euro per jaar.
Voor Ajax kan de regeling financieel gunstig uitpakken. Het jaarsalaris van Dolberg wordt geschat op drie tot vier miljoen euro, waarmee hij vermoedelijk onder het maximale vergoedingsbedrag blijft. Daardoor zou een groot deel van zijn basissalaris tijdens de langdurige afwezigheid kunnen worden gedekt.
Sportief blijft de schade voor Ajax echter aanzienlijk. De Amsterdammers moeten het naar verwachting vrijwel de rest van het seizoen zonder de Deense aanvaller stellen.
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