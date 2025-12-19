'Ajax krijgt flinke concurrentie in strijd om PSV-aanvaller'

Ayodele Thomas kan na dit seizoen op flinke belangstelling rekenen. Niet alleen Ajax volgt de achttienjarige aanvaller van Jong PSV, ook meerdere Europese clubs hebben zich inmiddels gemeld. Dat meldt transferjournalist Ekrem Konur.

De linksbuiten is dit jaar een vaste kracht bij Jong PSV. In achttien duels in de Keuken Kampioen Divisie kwam de Nederlandse jeugdinternational tot drie doelpunten en zes assists. Een doorbraak in het eerste elftal van Peter Bosz bleef vooralsnog uit, wat de interesse van buitenaf verder heeft vergroot. Bovendien loopt het contract van Thomas komende zomer af, waardoor hij aantrekkelijk is voor clubs die hopen hem transfervrij binnen te halen.

Eerder werd al duidelijk dat Ajax de situatie van Thomas in de gaten houdt, al heeft zijn komst in Amsterdam geen hoge prioriteit. PSV moet echter rekening houden met concurrentie uit binnen- en buitenland. Ook AZ en Feyenoord volgen de aanvaller, net als Belgische topclubs Anderlecht en Club Brugge. Daarnaast zouden Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt hem graag naar Duitsland halen.

PSV wil het talent graag langer vastleggen, maar dat lijkt geen eenvoudige opgave. Feyenoord zou daarbij een lichte voorsprong kunnen hebben, aangezien Thomas zijn jeugdopleiding in Rotterdam genoot.