Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax krijgt flinke concurrentie in strijd om PSV-aanvaller'

Amber
bron: Ekrem Konur
Ayodele Thomas
Ayodele Thomas Foto: © BSR Agency

Ayodele Thomas kan na dit seizoen op flinke belangstelling rekenen. Niet alleen Ajax volgt de achttienjarige aanvaller van Jong PSV, ook meerdere Europese clubs hebben zich inmiddels gemeld. Dat meldt transferjournalist Ekrem Konur.

De linksbuiten is dit jaar een vaste kracht bij Jong PSV. In achttien duels in de Keuken Kampioen Divisie kwam de Nederlandse jeugdinternational tot drie doelpunten en zes assists. Een doorbraak in het eerste elftal van Peter Bosz bleef vooralsnog uit, wat de interesse van buitenaf verder heeft vergroot. Bovendien loopt het contract van Thomas komende zomer af, waardoor hij aantrekkelijk is voor clubs die hopen hem transfervrij binnen te halen.

Eerder werd al duidelijk dat Ajax de situatie van Thomas in de gaten houdt, al heeft zijn komst in Amsterdam geen hoge prioriteit. PSV moet echter rekening houden met concurrentie uit binnen- en buitenland. Ook AZ en Feyenoord volgen de aanvaller, net als Belgische topclubs Anderlecht en Club Brugge. Daarnaast zouden Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt hem graag naar Duitsland halen.

PSV wil het talent graag langer vastleggen, maar dat lijkt geen eenvoudige opgave. Feyenoord zou daarbij een lichte voorsprong kunnen hebben, aangezien Thomas zijn jeugdopleiding in Rotterdam genoot.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hans Nijland

Nijland over Ajax-target Stije Resink: "Totaal onverantwoord"

0
Branco van den Boomen

Van den Boomen over Ajax-toekomst: "Moet een goed gesprek hebben"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd