Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax krijgt flinke tegenvaller: Brandt en vier anderen ontbreken

Bjorn
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Ajax speelt donderdagavond in de Conference League tegen FC Midtjylland. Julian Brandt gaat niet met de Amsterdammers mee naar Denemarken.

De sterspeler van Ajax viel afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-0) al in de eerste helft geblesseerd uit. Brandt ontbrak woensdagochtend op het trainingsveld bij de afsluitende training voor de reis naar Denemarken, zo meldt Voetbal International.

Trainer Míchel Sánchez moest naast Brandt nog een sterkhouder missen. Sofyan Amrabat speelde zaterdag wel negentig minuten mee tegen AZ, maar heeft nu last van zijn lies en trainde woensdag niet mee. Brandt en Amrabat zijn donderdag niet inzetbaar. Verder waren ook Anton Gaaei, Simon Adingra en Viktor Tsygankov afwezig op de Amsterdamse training.

Er was ook nog goed nieuws uit de ziekenboeg, want Caio Henrique en Oliver Edvardsen trainden wel mee. Het is niet duidelijk of Brandt en Amrabat tijdig hersteld zijn voor de komende competitiewedstrijd. Ajax gaat voor de interlandbreak nog op bezoek bij FC Twente. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Supporters van Ajax juichen

Zo kijk je donderdagavond gratis naar duel FC Midtjylland - Ajax

0
Youri Baas en Dies Janse

'FC Barcelona komt bij zoektocht uit bij verdediger van Ajax'

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Julian Brandt Sofyan Amrabat
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

De Groot: "In deze vorm zou hij van waarde voor Ajax kunnen zijn"

Cruijff ziet speler uitblinken: "Zijn contract bij Ajax liep af"

Ajax krijgt flinke tegenvaller: Brandt en vier anderen ontbreken

Ten Hag ziet groot verschil: "Dan gaat hij gewoon naar Ajax toe"

Zo kijk je donderdagavond gratis naar duel FC Midtjylland - Ajax

Buijs toekomstig trainer Ajax? "Benieuwd wat er dan gebeurt"

Maduro onder de indruk van Ajax-duo: "Een interessant koppel"

'FC Barcelona komt bij zoektocht uit bij verdediger van Ajax'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws