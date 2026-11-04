Ajax krijgt flinke tegenvaller: Brandt en vier anderen ontbreken
Ajax speelt donderdagavond in de Conference League tegen FC Midtjylland. Julian Brandt gaat niet met de Amsterdammers mee naar Denemarken.
De sterspeler van Ajax viel afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-0) al in de eerste helft geblesseerd uit. Brandt ontbrak woensdagochtend op het trainingsveld bij de afsluitende training voor de reis naar Denemarken, zo meldt Voetbal International.
Trainer Míchel Sánchez moest naast Brandt nog een sterkhouder missen. Sofyan Amrabat speelde zaterdag wel negentig minuten mee tegen AZ, maar heeft nu last van zijn lies en trainde woensdag niet mee. Brandt en Amrabat zijn donderdag niet inzetbaar. Verder waren ook Anton Gaaei, Simon Adingra en Viktor Tsygankov afwezig op de Amsterdamse training.
Er was ook nog goed nieuws uit de ziekenboeg, want Caio Henrique en Oliver Edvardsen trainden wel mee. Het is niet duidelijk of Brandt en Amrabat tijdig hersteld zijn voor de komende competitiewedstrijd. Ajax gaat voor de interlandbreak nog op bezoek bij FC Twente.
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