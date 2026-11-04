Ajax krijgt flinke tegenvaller: Brandt en vier anderen ontbreken

De sterspeler van Ajax viel afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-0) al in de eerste helft geblesseerd uit. Brandt ontbrak woensdagochtend op het trainingsveld bij de afsluitende training voor de reis naar Denemarken, zo meldt Voetbal International.

Trainer Míchel Sánchez moest naast Brandt nog een sterkhouder missen. Sofyan Amrabat speelde zaterdag wel negentig minuten mee tegen AZ, maar heeft nu last van zijn lies en trainde woensdag niet mee. Brandt en Amrabat zijn donderdag niet inzetbaar. Verder waren ook Anton Gaaei, Simon Adingra en Viktor Tsygankov afwezig op de Amsterdamse training.