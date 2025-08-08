Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax krijgt goed nieuws: aanwinst kan zondag zijn debuut maken

Amber
bron: Ajax Life
Oscar Gloukh in de Johan Cruijff ArenA
Oscar Gloukh in de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh staat voor zijn officiële debuut bij Ajax. De 21-jarige middenvelder is speelgerechtigd voor het Eredivisie-duel van zondag tegen Telstar, zo bevestigt de club aan Ajax Life. De benodigde werkvergunning is binnen en ook de inschrijving bij de KNVB is afgerond.

Gloukh werd een week geleden gepresenteerd in de Johan Cruijff Arena. Ajax betaalde 14,75 miljoen euro aan Red Bull Salzburg, met nog eens 2,5 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Afgelopen weekend moest de Israëliër het oefenduel met AS Monaco (2-2) nog vanaf de tribune volgen, omdat zijn papieren nog niet op orde waren.

Daarin is nu verandering gekomen: alle formaliteiten zijn afgehandeld, waardoor Gloukh zondag in de Johan Cruijff ArenA zijn debuut kan maken voor de ploeg van trainer John Heitinga. Ajax begint om 14:30 uur aan de seizoensopener tegen promovendus Telstar.

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga in Como

Heitinga hakt knopen door en wijst nieuwe Ajax-aanvoerders aan

0
Oscar Gloukh in de Johan Cruijff ArenA

Ajax krijgt goed nieuws over Gloukh in aanloop naar Telstar-thuis

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd