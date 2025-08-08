Ajax krijgt goed nieuws: aanwinst kan zondag zijn debuut maken

Oscar Gloukh staat voor zijn officiële debuut bij Ajax. De 21-jarige middenvelder is speelgerechtigd voor het Eredivisie-duel van zondag tegen Telstar, zo bevestigt de club aan Ajax Life . De benodigde werkvergunning is binnen en ook de inschrijving bij de KNVB is afgerond.

Gloukh werd een week geleden gepresenteerd in de Johan Cruijff Arena. Ajax betaalde 14,75 miljoen euro aan Red Bull Salzburg, met nog eens 2,5 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Afgelopen weekend moest de Israëliër het oefenduel met AS Monaco (2-2) nog vanaf de tribune volgen, omdat zijn papieren nog niet op orde waren.

Daarin is nu verandering gekomen: alle formaliteiten zijn afgehandeld, waardoor Gloukh zondag in de Johan Cruijff ArenA zijn debuut kan maken voor de ploeg van trainer John Heitinga. Ajax begint om 14:30 uur aan de seizoensopener tegen promovendus Telstar.