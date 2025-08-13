Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax krijgt goed nieuws over aanwinst: "Ere wie ere toekomt"

Amber
bron: De Telegraaf
Marijn Beuker en Ko Itakura
Marijn Beuker en Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ajax kan zondag in het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles beschikken over Ko Itakura. De KNVB heeft groen licht gegeven voor de inzet van de Japanse verdediger, die deze zomer voor ruim tien miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach.

Ook de werkvergunning van de 27-jarige Itakura werd eerder al snel geregeld. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf steekt de loftrompet over het juridische werk binnen Ajax. "Ere wie ere toekomt. Op de afdeling legal van Ajax is vaak iets aan te merken. Maar samen met Herman Pinkster hebben de juristen er razendsnel voor gezorgd dat Itakura zondag tegen Go Ahead Eagles kan spelen."

Ajax presenteerde Itakura op vrijdag 8 augustus. De multifunctionele verdediger stond eerder in de belangstelling van PSV en Feyenoord en speelde in Nederland al voor FC Groningen. Ook kwam hij uit voor Schalke 04 in Duitsland.

De wedstrijd Go Ahead Eagles - Ajax wordt zondag om 12:15 uur afgetrapt.

