Ajax krijgt goed nieuws over aanwinst: "Ere wie ere toekomt"

Ajax kan zondag in het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles beschikken over Ko Itakura. De KNVB heeft groen licht gegeven voor de inzet van de Japanse verdediger, die deze zomer voor ruim tien miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach.

Ook de werkvergunning van de 27-jarige Itakura werd eerder al snel geregeld. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf steekt de loftrompet over het juridische werk binnen Ajax. "Ere wie ere toekomt. Op de afdeling legal van Ajax is vaak iets aan te merken. Maar samen met Herman Pinkster hebben de juristen er razendsnel voor gezorgd dat Itakura zondag tegen Go Ahead Eagles kan spelen."

Ajax presenteerde Itakura op vrijdag 8 augustus. De multifunctionele verdediger stond eerder in de belangstelling van PSV en Feyenoord en speelde in Nederland al voor FC Groningen. Ook kwam hij uit voor Schalke 04 in Duitsland.

De wedstrijd Go Ahead Eagles - Ajax wordt zondag om 12:15 uur afgetrapt.