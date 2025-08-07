Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax krijgt goed nieuws over Gloukh in aanloop naar Telstar-thuis

Bjorn
bron: Ajax Life
Oscar Gloukh in de Johan Cruijff ArenA
Oscar Gloukh in de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Ajax hoopt zondagmiddag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen te kunnen beschikken over Oscar Gloukh. De Israëlische middenvelder werd definitief overgenomen van Red Bull Salzburg. 

Ajax heeft donderdag in ieder geval goed nieuws gekregen. Gloukh heeft zijn werkvergunning namelijk binnen, zo heeft Ajax bevestigd aan Ajax Life. "De club is blij met het goede werk van Herman Pinkster", valt er te lezen. Pinkster is spelersbegeleider bij Ajax.

Het is echter nog niet helemaal zeker of Gloukh zondag in actie kan komen tegen Telstar. De KNVB moet nog een akkoord geven, zodat de Israëlische middenvelder speelgerechtigd is voor wedstrijden in de Eredivisie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Chuba Akpom

'Ajax moet hopen op degradant Ipswich Town voor 10 miljoen euro'

0
Hans Kraay junior

Kraay over vertrokken Ajax-speler: "Absoluut geen koekenbakker"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Marciano Vink

Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd