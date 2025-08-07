Ajax krijgt goed nieuws over Gloukh in aanloop naar Telstar-thuis

Ajax hoopt zondagmiddag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen te kunnen beschikken over Oscar Gloukh. De Israëlische middenvelder werd definitief overgenomen van Red Bull Salzburg.

Ajax heeft donderdag in ieder geval goed nieuws gekregen. Gloukh heeft zijn werkvergunning namelijk binnen, zo heeft Ajax bevestigd aan Ajax Life. "De club is blij met het goede werk van Herman Pinkster", valt er te lezen. Pinkster is spelersbegeleider bij Ajax.

Het is echter nog niet helemaal zeker of Gloukh zondag in actie kan komen tegen Telstar. De KNVB moet nog een akkoord geven, zodat de Israëlische middenvelder speelgerechtigd is voor wedstrijden in de Eredivisie.