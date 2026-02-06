Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax krijgt goed nieuws over Zinchenko: "Maar dat kan gewoon niet"

Bjorn
Oleksandr Zinchenko op de tribune bij Ajax
Oleksandr Zinchenko op de tribune bij Ajax

Ajax heeft vrijdag goed nieuws gekregen over Oleksandr Zinchenko. Het papierwerk is op de valreep in orde gemaakt, waardoor de huurling van Arsenal zijn debuut kan maken in de uitwedstrijd tegen AZ.

Trainer Fred Grim kan nog geen beroep doen op twee andere winteraanwinsten, namelijk Maher Carrizo en Maarten Paes. "Het is een administratieve kwestie”, stelde Grim vrijdagochtend tijdens de persconferentie. "Ik hoop dat het zo spoedig mogelijk rondkomt. Dat is ook het doel van de club. Maar vooralsnog heeft geen van de drie meegetraind ook."

Vlak na het persmoment werd dus duidelijk dat Zinchenko alsnog kan spelen. Het is echter de vraag of hij bij de wedstrijdselectie zit. "Ze hebben al tien dagen niet meegetraind omdat ze in afwachting zijn van een werkvergunning. Dat is geen basis om een wedstrijd te beginnen. Dat kan gewoon niet", aldus Grim, voordat bekend werd dat het papierwerk rond de Oekraïner in orde was.

