Ajax krijgt Heitinga-advies: "Assistent van de volgende trainer"

'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Sjaak Swart vindt het jammer dat John Heitinga is ontslagen als trainer van Ajax. Mister Ajax had gehoopt dat de voormalig verdediger meer steun kreeg van de clubleiding. 

Swart denkt wel dat Heitinga te vroeg is ingestapt als hoofdtrainer van Ajax. "Hij had bij Ajax eerst de rol moeten krijgen die hij bij Arne Slot had, want ik denk dat hij een geweldige assistent is", stelt hij in gesprek met de Telegraaf. "Misschien was Sjonnie nog te lief."

Volgens Swart was Heitinga niet de enige schuldige aan de slechte resultaten van Ajax. "Hij kan er niets aan doen dat de selectie op dit moment beneden peil is", oordeelt de voormalig profvoetballer. "Ik wil de spelers niet afkammen, maar dit Ajax is niet goed genoeg. Als de resultaten tegenvallen, dan is het altijd de trainer die eruit vliegt. Sjonnie is niet het probleem, maar de groep waarmee hij moet werken."

Swart oppert een opvallende nieuwe rol voor Heitinga bij Ajax. "Ik zou het een heel goed idee vinden als hij de assistent wordt van de volgende trainer, want wie je ook spreekt: Sjonnie is een fantastische gozer en die rol is hem op het lijf geschreven", besluit het clubicoon van de Amsterdammers. 

