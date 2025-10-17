Ajax krijgt Hilgers getipt: "Wellicht een interessante optie"

Mees Hilgers lijkt bezig aan zijn laatste seizoen als speler van FC Twente. De 24-jarige centrale verdediger heeft zijn aflopende contract in Enschede tot dusver niet verlengd en is daardoor op weg naar een transfervrij vertrek.

Volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews zou Hilgers zomaar alsnog in beeld kunnen komen bij een van de traditionele topclubs. "Wellicht dat hij door zijn vermoedelijke transfervrije status in de zomer alsnog een interessante optie zou kunnen zijn voor een traditionele top drie club", schrijft Boualin in een analyse over aflopende contracten in de Eredivisie.

Eerder was Feyenoord al geïnteresseerd in de Indonesisch international. "Eerder wilde de toenmalig trainer van Feyenoord Arne Slot de centrumverdediger dolgraag naar Feyenoord halen. De hoofdtrainer was zeer gecharmeerd van hem", weet Boualin. Destijds besloot Feyenoord, mede door interne twijfels vanuit de scouting, geen werk te maken van de transfer. Mogelijk komt daar met zijn naderende transfervrije status dus verandering in.