Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax krijgt Hilgers getipt: "Wellicht een interessante optie"

Gijs Kila
bron: SoccerNews
Mees Hilgers
Mees Hilgers Foto: © MTB-Photo

Mees Hilgers lijkt bezig aan zijn laatste seizoen als speler van FC Twente. De 24-jarige centrale verdediger heeft zijn aflopende contract in Enschede tot dusver niet verlengd en is daardoor op weg naar een transfervrij vertrek.

Volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews zou Hilgers zomaar alsnog in beeld kunnen komen bij een van de traditionele topclubs. "Wellicht dat hij door zijn vermoedelijke transfervrije status in de zomer alsnog een interessante optie zou kunnen zijn voor een traditionele top drie club", schrijft Boualin in een analyse over aflopende contracten in de Eredivisie.

Eerder was Feyenoord al geïnteresseerd in de Indonesisch international. "Eerder wilde de toenmalig trainer van Feyenoord Arne Slot de centrumverdediger dolgraag naar Feyenoord halen. De hoofdtrainer was zeer gecharmeerd van hem", weet Boualin. Destijds besloot Feyenoord, mede door interne twijfels vanuit de scouting, geen werk te maken van de transfer. Mogelijk komt daar met zijn naderende transfervrije status dus verandering in.

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
