'Ajax krijgt in zoektocht naar middenvelder ook nee van Betis'

Ajax blijft intensief zoeken naar een nieuwe middenvelder. Ook voor Sergi Altimira werd een poging gedaan, maar Real Betis besloot geen medewerking te verlenen, meldt de Spaanse televisiezender PTV Sevilla maandagavond.

Hoewel de transfermarkten in Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk inmiddels gesloten zijn, ontvangt Real Betis volgens PTV Sevilla nog steeds aanbiedingen voor Altimira. Na interesse van de Duitse clubs Eintracht Frankfurt en RB Leipzig meldde Ajax zich maandag in Sevilla om de 24-jarige Spaanse middenvelder op huurbasis over te nemen. Betis besloot het bod echter niet eens serieus te overwegen.

Altimira, van nature een controlerende middenvelder, doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona. Na periodes bij CE Sabadell en EC Granollers maakte hij in 2023 de overstap van Getafe naar Real Betis. Afgelopen donderdag kwam hij nog in actie tegen Feyenoord.