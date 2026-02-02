Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax krijgt in zoektocht naar middenvelder ook nee van Betis'

Amber
bron: PTV Sevilla
Sergi Altimira
Sergi Altimira Foto: © BSR Agency

Ajax blijft intensief zoeken naar een nieuwe middenvelder. Ook voor Sergi Altimira werd een poging gedaan, maar Real Betis besloot geen medewerking te verlenen, meldt de Spaanse televisiezender PTV Sevilla maandagavond.

Hoewel de transfermarkten in Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk inmiddels gesloten zijn, ontvangt Real Betis volgens PTV Sevilla nog steeds aanbiedingen voor Altimira. Na interesse van de Duitse clubs Eintracht Frankfurt en RB Leipzig meldde Ajax zich maandag in Sevilla om de 24-jarige Spaanse middenvelder op huurbasis over te nemen. Betis besloot het bod echter niet eens serieus te overwegen.

Altimira, van nature een controlerende middenvelder, doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona. Na periodes bij CE Sabadell en EC Granollers maakte hij in 2023 de overstap van Getafe naar Real Betis. Afgelopen donderdag kwam hij nog in actie tegen Feyenoord. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor bij Lazio

Van 't Schip over Taylor-transfer: "Misschien wat overhaast"

0
Kodai Sano

'NEC wijst ook bod van 20 miljoen op Sano af': "Hij gaat niet weg"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties