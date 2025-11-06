Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax krijgt jeugdinternational van Westerlo getipt als linksback'
Tuur Rommens Foto: © Pro Shots
In de winterstop wil Ajax zich mogelijk versterken met een nieuwe linksback. Journalist Lucas Weening, werkzaam voor Voetbalprimeur, maakte dit bekend in de Done Deal podcast.
In de podcast ‘DoneDeal’ wordt direct een naam genoemd: Tuur Rommens van Westerlo. "Wij kwamen allebei bij hem uit. Feyenoord kaapte afgelopen zomer Jordan Bos weg, dat was destijds een concurrent", klinkt het in de podcast.
"Nu is Tuur Rommens een onbetwiste basiskracht en Belgisch jeugdinternational. Hij kost bovendien niet veel", vervolgt #DoneDeal. De 22-jarige vleugelverdediger heeft bij Westerlo een contract tot medio 2027 en zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer vier miljoen euro.
Laatste nieuws
Belgen plagen Ajax na heldenrol Forbs: "Kan hij enkel lopen?"
'Ajax krijgt jeugdinternational van Westerlo getipt als linksback'
John Heitinga maakt statement: "Ik zal zelf nooit vertrekken"
'Terugkeer Ten Hag naar Ajax blijkt toch verder weg dan gedacht'
Klaassen :"Of Pietje nu cement neerzet of Klaasje ramen timmert"
VIDEO | 'Turkse supporters in thuisvak bij Ajax massaal verjaagd'
Heitinga: "Er was een wens om op die plek een speler te halen"
Duidelijkheid rondom ongeregeldheden: 'Acht Turken aangehouden'
Heitinga ziet gemis in bij Ajax: "Die hadden we moeten halen"
Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"
Meer nieuws
'Ajax sprak al voor het duel met Galatasaray met Erik ten Hag'
Mulder hard: "Elke speler van Galatasaray is beter dan van Ajax"
René van der Gijp ziet Ajax-misser: "Die hadden ze moeten kopen"
Klaassen ziet wat positiefs: "Dan komen de uitslagen vanzelf"
'Gloukh kan belofte niet inlossen': "Aanvankelijk op andere positie"
Jans over voormalig Ajax-coach: "Weet niet of hij wijn drinkt"
Ünüvar: "Weet nooit hoe het doelsaldo kan helpen op de ranglijst"
Heitinga opvallend positief: "We doen het zestig minuten goed"
Youri Baas over penalty: "Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken"
BREAKING | Fanatieke fans eisen per direct ontslag John Heitinga
Ouder nieuws
Klaassen pissig na nederlaag: "Dit gebeurt ook tegen FC Volendam"
'Penalty na hands Baas opgehelderd': "Dat moet je accepteren"
Ajax strijdlustig maar verliest met ruime cijfers van Galatasaray
Mulder fel op Ajax tegen Turken: "Soms was het was schrijnend"
Farioli praat niet over onderwerp bij Ajax: "Niet netjes..."
Van 't Schip fel op Ajax: "Zij zijn niet complementair aan elkaar"
'Fans woest over blunder in opstelling Ajax: "Wat maak ik mee?"
MATCHDAY | Heitinga voert wijzigingen door tegen Galatasaray
'Gloukh nu al miskoop van het jaar?': "De zoveelste deceptie"
Ongeregeldheden uitgebroken in Amsterdam: 'Turken met messen'
Video’s
Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"
Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"
Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"
Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"
Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"
Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"
Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"
0 reacties