'Ajax krijgt jeugdinternational van Westerlo getipt als linksback'

In de winterstop wil Ajax zich mogelijk versterken met een nieuwe linksback. Journalist Lucas Weening, werkzaam voor Voetbalprimeur, maakte dit bekend in de Done Deal podcast.

In de podcast ‘DoneDeal’ wordt direct een naam genoemd: Tuur Rommens van Westerlo. "Wij kwamen allebei bij hem uit. Feyenoord kaapte afgelopen zomer Jordan Bos weg, dat was destijds een concurrent", klinkt het in de podcast.

"Nu is Tuur Rommens een onbetwiste basiskracht en Belgisch jeugdinternational. Hij kost bovendien niet veel", vervolgt #DoneDeal. De 22-jarige vleugelverdediger heeft bij Westerlo een contract tot medio 2027 en zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer vier miljoen euro.