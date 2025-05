Ajax krijgt keiharde tik in strijd om landstitel van NEC Nijmegen

In de eerste helft wist Ajax eigenlijk niet heel veel te creëren en gebeurde er dan ook niet erg veel spectaculairs. In een ArenA vol sfeer kabbelde het spel maar een beetje voort en wist Ajax erg weinig gevaarlijk te worden. Defensief stond het aan de kant van de Amsterdammers dan weer wel stabiel en zo wisten ook de bezoekers uit Nijmegen niet echt gevaarlijk te worden en gingen beide teams met een stand van 0-0 aan de thee.

Het tweede bedrijf ging het echter helemaal mis voor Ajax: NEC kwam via Hansen op 0-1 en via Pereira ook nog op 0-2. Ajax was het even helemaal kwijt, voordat het op zoek ging naar een aansluitingstreffer. Echte kansen kreeg het echter niet en via Ouaissa werd het zelfs nog erger: 0-3. Ajax ziet PSV hiermee naderen tot op 1 punt en zal de rug moeten rechten richting woensdag. Dan gaat Ajax op bezoek bij FC Groningen.