Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"

De clubwatcher van Ajax zag dat de thuisploeg veel moeite had met SC Heerenveen. "Heerenveen is het hele seizoen al een goed gecoachte ploeg. Dat zag je ook aan de manier waarop ze Ajax op eigen helft onder druk wisten te zetten", merkt hij op in VI ZSM. "Ajax had in het verleden hele slimme, technisch begaafde voetballers die daar makkelijk onderuit wisten te spelen, maar dat lukt op dit moment helemaal niet."

Volgens Goodijk was de ploeg van John Heitinga bovendien erg slordig in de momenten dat ze er wel onderuit voetbalden. "Dan speelden ze het niet goed uit. Ajax kwam een paar keer met drie man uit tegen twee verdedigers van Heerenveen, maar door verkeerde keuzes kwamen ze dan niet eens tot een doelpoging", besluit de journalist. "Dan is het ook niet zo makkelijk om wedstrijden te winnen."